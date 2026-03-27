Manca solo la Bosnia per i Mondiali, La Stampa in prima pagina: "Azzurro speranza"

Sconfitta l'Irlanda del Nord nel primo playoff. Un 2-0 senza storia firmato da Sandro Tonali e Moise Kean, entrambi i gol arrivati in una ripresa infuocata dopo una prima frazione piuttosto a ritmi bassi. "Azzurro speranza", l'apertura odierna in prima pagina de La Stampa: ora per sperare di rompere il tabù Mondiali gli Azzurri dovranno battere la Bosnia Erzegovina in finale martedì.

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, ha commentato così a Sky Sport la vittoria degli azzurri nella semifinale del playoff di qualificazione al Mondiale: "Abbiamo visto un po' di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l'Italia negli ultimi anni... Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l'Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità".

Sul gol personale invece si è espresso così: "È il gol più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità".