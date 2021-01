L'Udinese opta per il cambio in corsa, davanti Llorente e non solo

Differentemente da quelle che sono le abitudini della famiglia Pozzo, l’Udinese quest’anno ha deciso di intervenire in modo abbastanza importante sul mercato di gennaio. Di rado infatti i bianconeri hanno cambiato gli equilibri del proprio undici nella finestra di riparazione, ma le difficoltà dell’attacco iniziavano ad essere troppo grosse per poter essere tralasciate. Con Pussetto out fino a giugno, e la coppia Okaka-Forestieri in infermeria ancora per un po’, serviva far qualcosa. La società ha quindi deciso di accettare una delle numerose manifestazioni di interesse per Lasagna dopo quasi quattro anni, andando a prelevare Llorente dal Napoli e cercando anche un’altra punta.

Per Lasagna questa stava diventando la stagione più difficile da quando ha iniziato la sua avventura in bianconero. Solamente due reti all’attivo, troppo poche per quello che doveva essere il finalizzatore principe dell’Udinese. Ecco dunque che l’offerta economica portata dall’Hellas Verona è stata ritenuta congrua per un addio in corsa, cosa appunto successa di rado in casa friulana per elementi importanti. Al suo posto Llorente. Non è chiaramente lo spagnolo però l’effettivo sostituto dell’ex Carpi, che faceva della velocità la sua arma principale. L’ex Juventus e Tottenham dovrà riuscire dove gli altri attaccanti bianconeri hanno per ora fallito, ovvero capitalizzare le palle che transitano in area. Chi lo fiancheggerà è ovviamente la domanda del momento in quel di Udine.

Buona parte dei compagni di reparto sono infatti in infermeria ad eccezione sostanzialmente del solo Nestorovski, che però non gode di grande fiducia da parte di Luca Gotti, come dimostrato dai soli due gettoni dal primo minuto ottenuti. Il macedone può anche salutare, ma al momento, a differenza di quanto accaduto per Lasagna, manca una proposta che sia convincente per ragazzo e società. Ecco dunque che l’Udinese è a caccia anche di un altro attaccante di livello già nel mercato di gennaio, per poi valutare il reparto in toto in estate, affinché la sterilità ormai imperante venga messa definitivamente alle spalle. Il primo nome della lista è quello di Patrick Cutrone, che alla Fiorentina non ha inciso e che è quindi tornato al Wolverhampton per cambiare nuovamente squadra. Per i Pozzo è lui il profilo ideale da mettere vicino a Llorente, con Deulofeu vero e proprio jolly e l’accoppiata Okaka-Forestieri pronta a fornire altre soluzioni. Mini rivoluzione in corso d’opera dunque, i friulani hanno deciso di correre ai ripari, perché senza segnare fare punti diventa difficile.