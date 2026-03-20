La clausola di Dumfries, Pinto su Luis Henrique: così l'Inter può arrivare a Palestra

Il Bournemouth è pronto a pescare di nuovo dalla Serie A. Dopo Hujsen, Jimenez e Mandas, il club inglese che ha nell'ex Roma Tiago Pinto il suo uomo mercato sta avanzando nei contatti per l'acquisizione dall'Inter del brasiliano Luis Henrique. Le cherries hanno stanziato un budget da 22 milioni di euro più cinque di bonus per il suo cartellino, grossomodo quanto speso dal club nerazzurro l'estate scorsa per prelevarlo dall'Olympique Marsiglia. Come risponderà l'Inter, al momento, non è ancora dato sapersi. Luis Henrique in questa stagione sta giocando tanto, ma spesso per necessità più che per virtù. Non ha convinto del tutto e una sua cessione, soprattutto se dall'Inghilterra alzeranno la proposta, è tutt'altro che da escludere.

Non è invece nelle mani dell'Inter il futuro di Denzel Dumfries, laterale olandese da poco tornato a disposizione di Chivu dopo il lungo infortunio. Come già successo la scorsa estate, a luglio scatterà una clausola valida i club esteri da 25 milioni di euro che è cifra tutt'altro che inaccessibile in giro per l'Europa. La scorsa estate ci pensò a lungo il Barcellona e non è escluso che il club catalano possa tornare alla carica (soprattutto se Joao Cancelo tornerà in Arabia Saudita...). C'è poi la Premier League, ci sono tante possibilità per un giocatore che all'alba dei trent'anni punta a strappare il contratto più importante della sua carriera.

E l'Inter? Per ora è in una posizione d'attesa, ma sa che in estate potrebbe cambiare tutto. Anche perché pure il terzo esterno destro a disposizione di Chivu - ovvero Matteo Darmian - andrà via a luglio perché in scadenza di contratto. Un cambio radicale che potrebbe portare in dote Marco Palestra, il grande obiettivo della società nerazzurra per la prossima estate. La valutazione che l'Atalanta fa del classe 2005 è molto alta: 40 milioni di euro. Ma se partono Dumfries e Luis Henrique...