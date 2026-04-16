La Fiorentina prova a riaprire la qualificazione: Gudmundsson trasforma il rigore e fa 1-1
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Prova a riaprirla la Fiorentina con il rigore trasformato da Albert Gudmundsson dopo che in precedenza Mandragora era stato bravo ad anticipare un pallone vagante in area prima di essere colpito da Canvot. È 1-1 (1-4 parziale totale) al Franchi al 30’. Nell'azione piove sul bagnato per il Crystal Palace, che perde Wharton per un problema fisico e viene sostituito da Lerma.
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