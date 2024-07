La Juve si affida all'uomo DiGre: il portiere vuole vincere in bianconero

vedi letture

Quella di ieri è stata una giornata intensa in casa Juventus poichè ci sono state diverse visite mediche. Infatti, per prima al JMedical è arrivata Vangsgaard che è stata presa dal club bianconero nell'ambito della trattativa che ha portato Echegini al Paris Saint-Germain. Pochi minuti dopo, è stato il turno di Michele di Gregorio. Ma la vera protagonista della giornata è stata Alisha Lehmann che è stata accolta da tantissimi tifosi juventini e questa è una grande novità per la Juventus Women.

Michele Di Gregorio è un giocatore della Juventus. Ecco le cifre.

Nel tardo pomeriggio di ieri, Michele di Gregorio è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha comunicato anche i dettagli economici dell'accordo col Monza per il l'estremo difensore: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AC Monza per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 18 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025". Sicuramente cifre rilevanti per un portiere che dovrà convivere con un’eredità importante come quella lasciata da Szczesny.

Di Gregorio vuole vincere con la Juventus.

Michele Di Gregorio, neo portiere bianconero, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma ufficiale del club. L’ex portiere del Monza ha spiegato anche quali sono gli obiettivi che si è posto durante la sua carriera: “Mi sono posto sempre gli obiettivi di migliorarmi e di lavorare e non fermarmi. Non devo pensare di essere arrivato e non pensare che il viaggio sia finito, ma anzi. Penso sia solo l'inizio, ho tanta voglia di iniziare e mettermi in gioco. L'ho detto prima la Juventus la accosto alla vittoria, quindi voglio vincere tanto". Infine il portiere classe ‘97 ha voluto lanciare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Ci tengo a salutare tutti i tifosi della Juventus, vi aspetto all'Allianz Stadium per combattere insieme, non vedo l'ora". Ieri è iniziata ufficialmente l’avventura di Di Gregorio alla Juventus. Uno sguardo da duro, spalle larghe e tanta voglia di lavorare per guadagnarsi la Vecchia Signora e magari anche la nazionale.