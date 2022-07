La Juve studia le mosse per la difesa: Pau Torres il preferito. Ma col Villarreal c'è distanza

In casa Juve è aperto il casting per il dopo-De Ligt, per il quale il Bayern Monaco sarebbe pronto a ritoccare verso l'alto la propria offerta, avvicinandosi ai 90 milioni richiesti dalla Signora. Il preferito dei bianconeri, secondo Sportmediaset, sarebbe Pau Torres, gioiello di proprietà del Villarreal. La forbice con gli spagnoli è però molto ampia: Cherubini sarebbe pronto a mettere sul piatto 30-35 milioni di euro, contro i 50 pretesi dal Submarino Amarillo. Molto più semplice la partita per l'ingaggio del difensore, ritenuto più accessibile rispetto a quelli di altri profili monitorati dalla dirigenza.