La Juventus torna a fare sul serio per Berardi: Iling e Soulé nella trattativa

Domenico Berardi torna all'ordine del giorno in casa Juventus, dove si cerca un profilo capace di saltare l'uomo, con qualità, e che possa garantire gol e assist. Lo scrive Gazzetta.it, che spiega come l'esterno del Sassuolo resti il grande pallino di Massimiliano Allegri, che starebbe cercando di portarlo a Torino in queste ultime settimane di agosto. Il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni, la Juventus ha bisogno di cedere e pensa di imbastire una manovra diversa per convincere Carnevali e i neroverdi.

I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Matias Soulé, ma il Sassuolo vorrebbe parlare anche di Samuel Iling Jr. L'argentino è valutato 10 milioni, l'inglese 20 e per poter affondare su Berardi servirà anche un cambio modulo da parte di Allegri, che dovrebbe passare dall'attuale 3-5-2 al 3-4-3. A quel punto, oltre a Soulé, potrebbe lasciare la Juventus anche Filip Kostic, con Cambiaso che potrebbe così agire sulla corsia di sinistra.