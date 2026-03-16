La Kings League piace proprio a tutti: alla Fonzies Arena l'ospite d'eccezione è Palladino

Nella serata di Kings League nella Fonzies Arena di Cologno Monzese c'era anche un ospite speciale, legato al calcio italiano. Dalle immagini pubblicate da DAZN sui propri canali social infatti si è potuto constatare che anche Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha visto dal vivo le partite del torneo. Immortalato a colloquio con Paolo Bonolis dalle telecamere, la mente è tornata immediatamente alla sfida contro l'Inter.

Tante, forse troppe polemiche per una gara che ha alla fine permesso alla capolista di allungare in testa alla classifica sul Milan, adesso a 8 punti di distanza. Nel mirino i due episodi che hanno influenzato inevitabilmente l'esito dell'incontro: il primo è il gol della Dea, forse viziato da una spinta di Sulemana su Dumfries, mentre il secondo è il calcio di Scalvini a Frattesi nell'area di rigore dell'Atalanta. Domani l'AIA chiarirà ufficialmente la sua versione a Open VAR.