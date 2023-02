La Lazio cerca ancora il vice-Immobile, intanto il Pirata Muriqi va in doppia cifra col Maiorca

vedi letture

E sono dieci, undici contando anche il gol in Copa del Rey. Se la Lazio in questa stagione ha sentito più volte il peso dell'assenza di un vero vice-Immobile, chi era stato acquistato per occupare proprio quel ruolo vive oggi una seconda vita a Palma di Maiorca. Parliamo ovviamente di Vedat Muriqi, che ieri contro l'Espanyol ha raggiunto quota 10 gol, con 2 assist, in 21 presenze di campionato.

Il classe '94 è quindi in doppia cifra e addirittura quarto nella classifica marcatori (dietro mostri sacri come Lewandowski e Benzema), nonché ottavo nella graduatoria de LaLiga coi Bermellones. La nuova vita in Spagna del "Pirata", insomma, non sarebbe potuta andare meglio di così.