La Lazio esalta Martusciello dopo il bel successo sul Sassuolo: "L'uomo nell'ombra"

A guidare la Lazio al Mapei Stadium ci ha pensato allenatore Giovanni Martusciello. Il vice allenatore non ha fatto per niente rimpiangere l'assenza di Sarri, che ha visto la partita in tribuna per via dell'espulsione rimediata contro l'Atalanta. Per questo la società ha deciso di dargli il giusto risalto con un post sui social in cui si vede Martusciello dietro una porta sulla quale risalta la scritta: "L'uomo nell'ombra".