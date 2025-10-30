Con Spalletti torna Martusciello alla Juventus. Ha sostituito Sarri per due partite

La Juventus ha appena ufficializzato Luciano Spalletti come suo allenatore fino al termine della stagione, con opzione in caso di raggiungimento dell'obiettivo Champions League. Prende forma in queste ore anche il nuovo staff tecnico di Spalletti, che saluterà tra le altre cose anche un ritorno come quello di Giovanni Martusciello, suo collaboratore ai tempi dell'Inter (dal 2017 al 2019) prima di seguire Maurizio Sarri e diventarne il secondo prima alla Juventus e poi alla Lazio, terminandone poi la collaborazione nel momento delle sue dimissioni dal ruolo e dell'addio ai biancocelesti.

Ora riabbraccia quindi Spalletti, ma anche la Juventus, visto che in bianconero lo stesso Martusciello ci è stato nell'intera stagione 2019/20 con Sarri, l'ultima in cui la Vecchia Signora è stata capace di prendersi lo Scudetto. E non è stato un passaggio anonimo, il primo di Martusciello nella Torino bianconera. La prima partita dell'era Sarri alla Juve, infatti, ha visto il vice sedere in panchina. Come forse ricorderanno i più, infatti, Sarri era stato messo ko in estate da una polmonite rimediata in tournée in Cina, che lo aveva visto costretto a dare forfait per le prime due partite della stagione.

Entrambe brillantemente vinte sotto la gestione di Martusciello. Ed entrambe di 'corto muso': 0-1 all'esordio sul campo del Parma con rete decisiva di Chiellini, ma soprattutto poi il roboante 4-3 con cui la Juventus ebbe la meglio proprio sul Napoli appena salutato da Sarri, in un match deciso dall'autogol di Koulibaly al 92'. Ora Martusciello si prepara a fare quindi un doppio ritorno, assieme: sia quello nello staff di Spalletti, che alla Juventus.