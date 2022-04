La Lazio pronta a dire addio a Lucas: tre nomi per l'eredità. In pole c'è Dendoncker

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampo della Lazio e spiega che in bilico resta il ruolo di Lucas Leiva: le possibilità di rinnovo sono sfumate e, pur al netto della presenza in rosa di Danilo Cataldi, arriverà un altro nome nel reparto. A Maurizio Sarri piacciono tre giocatori: il primo è Maxime Lopez del Sassuolo, ex Olympique Marsiglia che ha dimostrato cose importanti in Serie A. Poi Vitinha del Porto, che Sarri ha visto proprio in Europa ma al momento l'opzione più plausibile è Leander Dendoncker. Già obiettivo in passato dei biancocelesti, gioca al Wolverhampton: contratto in scadenza nell'estate del 2023, costa tra i 20 e i 25 milioni di euro.