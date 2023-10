La Lazio può tirare un sospiro di sollievo: esami ok per Immobile, nessuna lesione

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Ciro Immobile. Secondo quanto riportato dai colleghi de LaLaziosiamonoi.it, gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante italiano non hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore e quindi il centravanti non preoccupa più di tanto Maurizio Sarri, che nel frattempo si gode un super Castellanos.

I controlli sono stati fatti oggi dopo che Immobile non ha giocato contro l'Atalanta. L'infortunio non è serio, ma verrà comunque monitorato nei prossimi giorni, per capire anche l'evoluzione del suo problema. Il bomber biancoceleste era uscito affaticato dalla partita di Champions League contro il Celtic e poi aveva alzato bandiera bianca nell'allenamento di sabato.