La Roma fa sul serio per Manna: previsto un confronto tra il Napoli e il suo direttore sportivo

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, dedica un approfondimento al futuro del Napoli. Come scrive il quotidiano, resta incerta la posizione di mister Antonio Conte, nonostante gli resti ancora un altro anno di contratto. Se non dovesse esserci sintonia sul progetto della prossima stagione, orientato verso una riduzione dei costi e una campagna acquisti meno onerosa, allora le strade del tecnico azzurro e del club partenopeo potrebbero dividersi.

In caso di addio di Conte, occhio al clamoroso ritorno di Maurizio Sarri. Un ritorno romantico nell’anno del centenario della compagine di De Laurentiis e una suggestione che, a detta della medesima fonte, non dispiacerebbe affatto ai tifosi. Da Roma, intanto, arrivano ulteriori conferme sull'interesse dei giallorossi per il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Il dirigente ha altri due anni di contratto col Napoli e quindi ci sarà un confronto tra le parti per capire se e come andare avanti insieme.

Il piano di ADL

Al di là del nome dell'allenatore e del futuro del ds, il Napoli si prepara a una profonda ristrutturazione economica e tecnica. Dopo gli sforzi finanziari sostenuti per riportare il club nell'Europa d'élite, l'obiettivo dichiarato è l'abbattimento del monte ingaggi per circa 50 milioni di euro. La strategia virerà verso un modello basato su giovani talenti in ascesa, sulla falsariga delle operazioni Osimhen e Kvaratskhelia, chiudendo la parentesi dei campioni over 30. Questo porterà a una rivoluzione della rosa.