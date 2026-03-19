La Roma riacciuffa il Bologna grazie a un gran sinistro di Pellegrini: 3-3 a dieci minuti dalla fine
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La Roma pareggia i conti all'Olimpico con un gran sinistro da fuori area di Lorenzo Pellegrini, che la infila dove Ravaglia non può arrivare a dieci minuti dalla fine. Perfetta l'imbeccata di Robinio Vaz, già protagonista poco fa con la conquista del calcio da rigore trasformato da Malen. Tutto da rifare dunque per il Bologna, a cui i giallorossi hanno appena recuperato due reti.
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