Roma, più vicino il rinnovo di Pellegrini: si tratta su un biennale con opzione
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Importante avvicinamento, secondo Il Tempo, fra la Roma e Lorenzo Pellegrini in merito al rinnovo del contratto del giocatore. Dopo settimane di trattative, le parti sembrano vicinissime all'accordo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore.
Il nuovo contratto dovrebbe avere durata biennale con opzione in favore della società per una terza stagione. Una strada a metà fra le iniziali richieste del giocatore e la volontà del club, con Gian Piero Gasperini che da sempre spinge per la sua permanenza. Dopo Dybala, quindi, la Roma è vicina al prolungamento di un altro dei giocatori rimasti senza contratto dallo scorso 30 giugno.
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