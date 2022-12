Lautaro e il Mondiale: "In finale avrei calciato l'ultimo rigore. Con l'Olanda ho cambiato idea"

vedi letture

Oltre ad aver commentato le sue prestazioni in Qatar "Non è stato il Mondiale che mi aspettavo", l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha analizzato alcuni dei momenti vissuti con l'Argentina: "Con l'Olanda, in occasione del rigore decisivo, ero tranquillo - le parole del Toro riportare dall'Interista -. Avevo deciso di calciare dall'altra parte, poi ho cambiato in corsa dopo aver visto il movimento del portiere. Con la Francia, in finale, avrei dovuto tirare l'ultimo rigore. E lo avrei tirato forte".