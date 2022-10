Lautaro e lo scatto Inter: "Ci siamo detti le cose in faccia, una riunione fondamentale"

Migliore in campo di Fiorentina-Inter 3-4, Lautaro Martinez risponde così alle domande di Sky a fine gara: "Credo che abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto a livello di cattiveria e personalità. Loro sono una squadra fisica, che venivano addosso. Quando loro hanno attaccato ci siamo difesi bene, ma dovevamo chiuderla prima".

Cosa è scattato nella squadra?

"Ci siamo detti le cose in faccia, abbiamo fatto una riunione troppo importante. Tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro, l'Inter doveva ripartire e anche ora in classifica abbiamo tanto da recuperare".

L'impressione è che giochi meglio con Lukaku ma segni di più con Dzeko.

"Beh, quando ho giocato con Lukaku li tirava lui i rigori… Io ogni giorno cerco di migliorare, anche in base ai compagni con cui gioco. Edin fa tantissimo lavoro, io cerco ogni giorno di dare il meglio e rubare il meglio dai compagni che ho affianco".

La capacità di fare assist ti serve anche per giocare al fianco di Messi.

"Sicuramente, stiamo parlando del miglior giocatore al mondo. Per me è stato importantissimo averlo in nazionale e giocare con lui, sono quei giocatori che non sai mai cosa possano fare".

Oggi c'era Milito in tribuna…

"Ci sentiamo spesso con lui, è stato importante per me sia all'inizio col Racing che quando sono arrivato all'Inter. Mi ha parlato tanto di questo club, è una persona che mi ha dato fiducia da quando sono salito in prima squadra col Racing, lo ringrazio sempre tanto e in questi giorni andremo a cena".

Cosa vi siete detti con Gonzalez dopo il suo infortunio?

"Mi è dispiaciuto, ha sentito indurirsi dietro, spero possa rientrare perché per la Nazionale è un giocatore importante".