Lazaro può lasciare il Torino in prestito a gennaio: ci pensa il Salisburgo

Valentino Lazaro potrebbe salutare il Torino a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cairo è stato chiaro e ha deciso che ogni arrivo dovrà essere compensato da una cessione. Qualora arrivasse dunque uno tra Josh Doig e Mitchel Bakker, l'austriaco andrebbe incontro all'addio ai granata, anche perché è voglioso di ritagliarsi spazio per essere convocato in estate dalla sua nazionale all'Europeo che si disputerà in Germania.

Gli estimatori non mancano e una delle squadre che ha messo gli occhi su di lui è il Salisburgo, club con cui ha giocato fino al 2017 e che ora è tornato a sondare il terreno per riaverlo, almeno fino al termine del campionato: l'ipotesi è quella di un trasferimento in prestito dell'ex Inter. Questa idea non sembra dispiacere al 20 del Torino, ma sa anche che il tecnico Ivan Juric lo stima.

Brandon Soppy invece è stato fermato da un infortunio muscolare e non ha trovato spazio, anche perché a destra Raoul Bellanova sta dimostrando di essere di tutt'altro valore. Davide Vagnati sta parlando con il collega Tony D'Amico per interrompere il prestito anticipatamente e portare sotto la Mole proprio Bakker, che al Leverkusen aveva fatto intravedere doti che all'Atalanta solo parzialmente ha mostrato.