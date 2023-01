Lazetic può lasciare il Milan: sondaggi di Young Boys e Basilea per il giovane attaccante

Potrebbe muoversi in questi ultimi giorni di mercato il giovane attaccante del Milan Marko Lazetic. Arrivato in rossonero un anno fa, l'attaccante non ha mai trovato molto spazio nella squadra di Pioli, motivo per cui, come riporta Sky, in queste ultime ore di mercato qualcosa per lui potrebbe muoversi soprattutto all'estero, dove Young Boys e Basilea hanno mostrato interesse.