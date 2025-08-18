Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Milan, Marko Lazetic si trasferisce all'Aberdeen: contratto quadriennale, il comunicato

Oggi alle 17:08Serie A
di Ivan Cardia

Marko Lazetic lascia definitivamente il Milan per trasferirsi all’Aberdeen. Il club scozzese ha ufficializzato l’acquisto del 21 enne attaccante, che ha firmato un contratto quadriennale per una cifra non resa nota, in attesa del transfer internazionale e del rilascio del visto per il Regno Unito.

“È una sensazione fantastica essere finalmente qui dopo un po’ di attesa, ma sono pronto a mettermi al lavoro - ha dichiarato Lazetić. - Quando l’Aberdeen mi ha chiamato, ho pensato subito che era il posto in cui volevo sentirmi a casa. Ho visto la volontà dell’allenatore e dello staff di rendere possibile questo trasferimento, mi è piaciuta l’energia di tutti, ed è per questo che ho voluto arrivare qui il prima possibile. Credo che sia un ambiente dove posso crescere sia come giocatore che come persona. È importante, per un calciatore, trovarsi in un posto in cui si sente di poter lavorare e migliorare. Con l’Aberdeen credo che diventerò un giocatore migliore e spero di poter aiutare il club a ottenere successi. Ho visto video dei tifosi e amo la loro intensità. Anch’io vedo il calcio in questo modo, quindi non vedo l’ora di scendere in campo a Pittodrie, segnare e festeggiare con loro”.

Ha espresso soddisfazione per l’acquisto di Lazetic, approdato al Milan nel 2022 per circa 4 milioni di euro, anche il tecnico, Jimmy Thelin: “Abbiamo seguito Marko per un po’ e siamo molto felici di averlo portato qui. Ha un ottimo pedigree e, nonostante la giovane età, ha già giocato ad alti livelli in diversi campionati europei. Dovremo essere realistici nelle aspettative: avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione partita e integrarsi nel nostro modo di lavorare. La sua preparazione estiva è stata un po’ complicata per l’incertezza sul futuro, ma ha dimostrato grande pazienza. Ora che è arrivato, siamo felici di metterci subito a lavorare per portarlo al livello giusto. Crediamo che sarà un eccellente innesto per la nostra rosa: ha una fisicità imponente, buone qualità tecniche e ci garantirà versatilità e concorrenza in vista di una stagione intensa. Siamo convinti di poter valorizzare le sue qualità e renderlo una minaccia concreta per l’Aberdeen”.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
