Ufficiale Un ex Milan vola in Armenia a 22 anni: Marko Lazetic lascia l'Aberdeen dopo una stagione

Marko Lazetic riparte dall'Armenia. L'attaccante serbo ha lasciato ufficialmente l'Aberdeen per trasferirsi all'FC Noah, con il club scozzese che ha comunicato la cessione a titolo definitivo senza rendere noti i dettagli economici dell'operazione.

Il centravanti classe 2004 era arrivato ad Aberdeen la scorsa estate dopo la fine della sua esperienza con il Milan, ma non è riuscito a imporsi pienamente in Scozia. Con la maglia dei Dons ha collezionato 36 presenze complessive, di cui 10 da titolare in campionato, realizzando 4 gol. Tra questi anche una rete particolarmente significativa contro il St Mirren, premiata come gol più bello della stagione del club.

L'allenatore Stephen Robinson ha spiegato la scelta della separazione: "Ho parlato con Marko verso la fine della scorsa stagione e abbiamo concordato entrambi che un trasferimento sarebbe stata la soluzione migliore per tutti. Ci è voluto un po' di tempo per trovare l'opportunità giusta, ma ora abbiamo raggiunto un accordo con l'FC Noah che soddisfa tutte le parti. Ringraziamo Marko per il suo impegno e gli auguriamo il meglio per il futuro".

La storia di Lazetić è quella di un talento che non è riuscito a rispettare le grandi aspettative iniziali. Nel gennaio 2022 il Milan lo aveva acquistato dalla Stella Rossa per circa 5 milioni di euro, puntando su un attaccante appena diciottenne considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo. In rossonero, però, il percorso è stato complicato: una sola presenza con la prima squadra, 10 apparizioni con la Primavera e 3 in Youth League. Dopo diversi prestiti alla ricerca di continuità, il Milan ha deciso di interrompere il rapporto nell'estate 2025, lasciandolo partire a titolo gratuito verso l'Aberdeen.

Ora, a 22 anni, Lazetić prova a rilanciare la propria carriera in Armenia con l'obiettivo di ritrovare gol, fiducia e quella dimensione da protagonista che sembrava destinata a raggiungere nei primi anni della sua carriera.