Lazio, Acerbi: "Rammarico per la gara d'andata. Oggi non abbiamo sbagliato approccio"

Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato con rammarico dell’eliminazione soprattutto soffermandosi sulla gara d’andata: “Abbiamo fatto una buonissima partita soprattutto nell’approccio. Abbiamo voluto fare una partita di squadra, di gruppo per dare una risposta a noi stessi per primi dopo la gara dell’andata. C’è rammarico per quella sfida dove siamo scesi in campo troppo contratti contro la squadra più forte d’Europa e del Mondo. All’andata siamo scesi in campo quasi con la convinzione di potercela fare e abbiamo sbagliato perché ci siamo fatti travolgere, mentre dovevamo mantenere i piedi per terra e non essere così superficiali. Oggi abbiamo fatto meglio, abbiamo concesso un solo tiro al Bayern nel primo tempo e questo è motivo d’orgoglio. Poi secondo me non c’era il rigore e neanche il fuorigioco, ma bisogna guardare avanti. Pubblico? Ormai siamo abituati a giocare senza anche se ovviamente non è lo stesso e magari all’andata la presenza dei nostri meravigliosi tifosi ci avrebbe dato qualcosa in più, ma vale per tutte le squadre. Ora bisogna guardare avanti. - conclude Acerbi - Udinese? È una partita talmente difficile, forse anche più complicata di questa. Dobbiamo prepararci al meglio, recuperare le energie e cercare di vincere per inseguire la qualificazione alla prossima Champions”.