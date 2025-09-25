Lazio, altra assenza contro il Genoa? Sarri potrebbe tenere a riposo Zaccagni
La Lazio potrebbe trovarsi a dover affrontare il Genoa di lunedì sera con una rosa ulteriormente ridotta. Oltre alle assenze già note di Rovella, Belahyane, Guendouzi, Dele-Bashiru, Gigot e Lazzari, infatti, il tecnico Maurizio Sarri potrebbe decidere di far riposare anche Mattia Zaccagni.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il numero 10 biancoceleste ha accusato un lieve problema posturale legato a sciatalgia durante il derby contro la Roma. Nonostante questo piccolo acciacco, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e l’ex Verona dovrebbe essere disponibile a pieno regime per la prossima gara.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
