Lazio, altro allenamento iniziato un'ora dopo: Lotito ha tenuto a rapporto la squadra

Claudio Lotito ha incontrato oggi la squadra per la prima volta dopo il ko di Lecce. Secondo quanto riportato da LaLaziosiamonoi.it, il presidente è arrivato a Formello per un colloquio con i calciatori ed ha ritardato così l'inizio della seduta pomeridiana di un'ora. Il patron ha chiesto spiegazioni sull'atteggiamento dei giocatori nella ripresa del Via del Mare e li ha spronati a ripartire subito dall'Empoli. Il presidente si aspettava un altro approccio e non lo ha nascosto.