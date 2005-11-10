Lazio, anche i giocatori si mobilitano per la pace coi tifosi: tra le idee, una lettera per Lotito

C'è tanta voglia di pace a Roma, sponda Lazio. Dopo l'apertura del tifo organizzato di qualche giorno fa ("Chieda scusa e ci mettiamo seduti a parlare", ndr), ora sono i giocatori ad amarsi di penna. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, i giocatori starebbero valutando di scrivere una lettera al presidente Claudio Lotito, chiedendogli di ascoltare le richieste dei tifosi. Anche l’allenatore Gennaro Gattuso ha detto chiaramente che senza tifosi 'non è calcio', sottolineando il peso dell’assenza del pubblico in queste prime gare sulla panchina biancoceleste.

I calciatori sono pronti a schierarsi e facilitare la ricostruzione dei rapporti tra proprietà e tifosi

Dopo anni di 'guerra' senza quartiere, c'è voglia di ricucire un rapporto incrinato e che porta ad una continua assenza dei tifosi allo stadio, un tema sempre centrale che offusca i risultati, ottimi, della squadra di Gattuso. Il possibile intervento dei giocatori e dell’allenatore rappresenta dunque un ulteriore segnale della necessità di trovare una soluzione.

Anche contro il Milan, con la Lazio che arrivava alla gara da capolista del campionato, l'assenza dei tifosi allo stadio Olimpico ha portato un danno alla squadra, che nel momento di grande difficoltà nella ripresa avrebbe certamente beneficiato di un sostegno da parte dei propri supporter.