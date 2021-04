Lazio avanti col Benevento: autorete di Depaoli, il VAR convalida un gol inizialmente annullato

Dopo dieci minuti di gioco la Lazio passa in vantaggio nella sfida interna contro il Benevento. Imbucata di Lazzari per Correa, che allunga la traiettoria per pescare Immobile in area. Nel tentativo di anticipare l'attaccante in scivolata, Fabio Depaoli tocca la sfera e batte Montipò. L'assistente annulla inizialmente la rete per una presunta posizione di fuorigioco di Immobile, ma il VAR la convalida: tutto regolare.

