Lazio batte Cremonese, le reazioni. Como, il ds parla del futuro di Nico Paz: le top news delle 22

La serata di calcio consegna verdetti pesanti soprattutto nella zona bassa della classifica. La Lazio firma una vittoria fondamentale allo “Zini”, ribaltando la Cremonese nei minuti finali e imponendosi 2-1. Un successo che pesa non solo per i biancocelesti, ancora in corsa per un piazzamento europeo, ma anche per la lotta salvezza: il Genoa di Daniele De Rossi è infatti matematicamente salvo, mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco allunga a +4 sulla zona retrocessione.

La gara si decide dopo il vantaggio iniziale della Cremonese con Bonazzoli, complice un errore del portiere. Nella ripresa la Lazio cambia marcia: prima il pari firmato da Isaksen su assist di Nuno Tavares, poi il sorpasso nel recupero con una giocata di Noslin. Nel post gara, Maurizio Sarri esalta i suoi: “Sono soddisfatto dell’approccio, oggi abbiamo dimostrato crescita e spessore”. Di tutt’altro umore Marco Giampaolo, amareggiato per il ko: “Perdere così è folle, il primo gol subito è incommentabile”.

In chiave salvezza, la situazione della Cremonese si complica ulteriormente, mentre la Lazio si rilancia nella corsa europea, accorciando le distanze da chi la precede.

Intanto, fuori dal campo, il Como continua a sognare in grande. Il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi, premiato al Gran Galà ADICOSP, conferma l’ambizione del club: “Vogliamo goderci questo finale con il sogno Champions e l’obiettivo Europa”. Sul futuro, il dirigente mantiene cautela su Nico Paz ma ribadisce la centralità di Fabregas: “È il nostro punto di riferimento tecnico, c’è totale sintonia e vogliamo continuare insieme”.