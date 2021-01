Lazio, cambio di lista ufficiale: esce Luiz Felipe, entra il neoarrivo Musacchio

La Lazio ha ufficialmente cambiato il 25° posto nella sua lista per la Serie A: naturalmente entra Mateo Musacchio tra gli schierabili in campionato, mentre ne esce Luiz Felipe, che ne avrà per almeno due mesi. Il difensore argentino è arrivato proprio per sostituire il centrale brasiliano in rosa.