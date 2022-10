Lazio, Cataldi: "Ci teniamo il punto e tra una settimana vedremo dove saremo in classifica"

Al termine di Sturm Graz-Lazio (terminata 0-0), il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questo pareggio non ci soddisfa perché volevamo i tre punti. Una vittoria sarebbe stata importante, contro una squadra aggressiva che marca a uomo e pressa molto. Anche il campo non era al meglio, abbiamo concesso alcune occasioni solo per nostri errori, ma ci teniamo il punto e tra una settimana, quando giocheremo in casa, vedremo dove saremo in classifica. Importante non aver subito gol ancora una volta, anche se avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni. Non è un girone facile come si pensava, giocare in Europa non è mai scontato contro nessuno. Siamo stati bravi a tenere anche a livello mentale, a differenza della Danimarca dove non siamo riusciti a riprenderci. Adesso recuperiamo le energie e poi pensiamo alla Fiorentina, una partita molto difficile".