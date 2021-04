Lazio, come stanno andando i giocatori in prestito? Ecco le loro statistiche stagionali

Quattordici avventure diverse. Una sola base, la Lazio. Che a giugno dovrà sciogliere le riserve sul futuro dei 14 giocatori in prestito ad altre squadre. Oltre ai giovani andati alla Salernitana, le situazioni più attenzionate sono quelle relative a Jony e Lukaku, gli unici due che potrebbero garantire una piccola, ma importante, entrata per le casse di Formello. Il primo è all'Osasuna, che può tenerlo per 5 milioni. "Io vorrei continuare qui, mi sento a mio agio anche se è stato frustrante dovermi fermare così spesso per problemi fisici. Ovviamente però non dipende solo da me", ha dichiarato qualche giorno fa l'esterno, il cui futuro è ancora da capire. Mentre il mancino belga sta facendo bene all'Anversa, che sembra decisa a esercitare il diritto di riscatto per poco meno di 4 milioni. Di seguito, la lista con le statistiche stagionali di tutti i singoli calciatori in questione: accanto alle presenze, tra parantesi, le volte in cui sono partiti titolari.

Jony (centrocampista classe '91, Osasuna, diritto di riscatto)

18 presenze (10)

2 assist

Jordan Lukaku (esterno classe '94, Anversa, diritto di riscatto)

25 presenze (20)

4 assist

Denis Vavro (difensore classe '96, da gennaio all'Huesca)

4 presenze (2)

Fabio Maistro (centrocampista classe '98, Pescara)

29 presenze (24)

4 gol

1 assist

Simone Palombi (attaccante classe '96, Pisa)

32 presenze (18)

4 gol

1 assist

Tiago Casasola (centrocampista classe '95, Salernitana)

32 presenze (31)

2 gol

3 assist

Riza Durmisi (esterno classe '94, da gennaio alla Salernitana)

5 presenze

1 assist

André Anderson (centrocampista classe '99, Salernitana)

23 presenze (10)

3 gol

3 assist

Kiyine (centrocampista classe '97, da gennaio alla Salernitana)

9 presenze (4)

1 assit

Marius Adamonis (portiere classe '97, Salernitana)

3 presenze

0 reti subite

Alessandro Rossi (attaccante classe '97, Viterbese)

28 presenze (20)

5 gol

2 assist

Luca Falbo (difensore classe '00, Viterbese)

17 presenze (7)

Adekanye (esterno classe '99, fino a gennaio al Cadice poi all'Ado den Haag)

14 presenze (10)

1 gol

Jorge Silva (difensore classe '99, Boavista U23)

21 presenze (17)

2 gol