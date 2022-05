Lazio, contatti con il Real Madrid per Chust: gli spagnoli vogliono il diritto di riacquisto

vedi letture

Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra Lazio e Real Madrid per portare avanti la trattativa in merito al futuro di Victor Chust. Il difensore, dopo una buona stagione al Cadice, è in scadenza nel 2023 con i Blancos che sono disposti a cederlo per una cifra tra i 5 e i 7 milioni però con l'inserimento di un diritto di riacquisto nel caso in cui volessero riprenderselo prossimamente. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.