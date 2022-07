ufficiale Victor Chust lascia il Real Madrid e firma con il Cadice: contratto di quattro anni

Victor Chust era stato accostato all'Empoli e pure alla Lazio (che alla fine ha preso il suo compagno Mario Gila), invece il suo futuro sarà in Spagna. Non al Real Madrid, ma al Cadice. Come annunciato dal club andaluso, è stato trovato un accordo con i Blancos per il trasferimento del centrale iberico. Contratto di quattro anni, nuova avventura per Chust.