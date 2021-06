Lazio, contatto in Toscana fra Sarri e Tare: la firma del tecnico è sempre più vicina

Adesso Maurizio Sarri e la Lazio sono davvero vicinissimi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri ha fatto registrare un deciso passo in avanti per l'approdo in biancoceleste dell'ex Napoli e Juventus. Il primo passo, quello fondamentale, è stato fatto a Torino, dove la Juventus non ha fatto valere l'opzione per il rinnovo: pagherà una penale da 2,5 milioni all'allenatore toscano, che ora è libero di firmare con un'altra squadra.

Vertice con la Lazio - Ieri sera c'è stata un primo contratto fra Sarri e la Lazio, con il ds Tare che si è recato in Toscana per incontrare di persona l'allenatore. Un incontro proficuo, nel quale si è parlato dell'ingaggio e soprattutto del progetto tecnico che doveva essere messo a punto nei dettagli per strappare il sì definitivo di Sarri. Le distanze sono ridotte su entrambi i fronti, per la firma potrebbe essere addirittura una questione i ore, al massimo un paio di giorni.