Lazio, dalla Grecia: vicino il prestito di Marcos Antonio al PAOK. Oggi il giorno del sì

vedi letture

Marcos Antonio si avvicina al PAOK Salonicco. Secondo quanto riportato da Gazzetta.gr, il centrocampista potrebbe giocare nel campionato greco in questa stagione e dopo i problemi degli scorsi giorni, con la Lazio che sparava alto per la cessione del centrocampista, la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca.

L'accordo.

Secondo il media greco il giocatore dovrebbe passare al PAOK con la formula del prestito secco fino al termine di questa stagione, e le prossime ore saranno decisive per arrivare all'accordo definitivo tra le parti, che potrà arrivare più facilmente dopo che la Lazio avrà definito un altro colpo in mediana, con Mattéo Guendouzi sempre più vicino a vestire la maglia biancoceleste.