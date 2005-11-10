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Lazio, per Doekhi rientro in vista a Venezia: sarà ballottaggio con Sutalo

Lazio, per Doekhi rientro in vista a Venezia: sarà ballottaggio con Sutalo TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 10:09Serie A
Il centrale olandese è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa, con un tutore speciale

In casa Lazio dopo il pari contro il Milan si ragiona sulle prossime sfide: domani ripresa alle 18, poi per tre giorni si lavorerà di mattina alle 9.30, compreso il venerdì di rifinitura. Si gioca di nuovo di sabato, a Venezia l'ultima partita prima della sosta. Ci sono diverse situazioni in infermeria da valutare. Doekhi ha saltato il big match con il Milan per una frattura alla mano sinistra, venerdì è stato "sottoposto a un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo". L'episodio sfortunato risale all'allenamento di giovedì scorso.

Doekhi verso il rientro, poi sarà ballottaggio aperto con Sutalo

L'infortunio non gli pregiudicherà la presenza per sabato prossimo, scrive oggi il Corriere dello Sport, ma naturalmente per giocare il difensore avrà bisogno di un tutore speciale che possa proteggerlo da altri colpi fortuiti. Gattuso, confermato il rientro di Doekhi, dovrà scegliere tra l'olandese e Sutalo nel ballottaggio per formare la coppia con Provstgaard.

A Venezia dovrebbe rivedersi Dele-Bashiru tra i convocati. Il nigeriano è fuori da Bologna, era stato sostituito all'intervallo a causa di una lesione muscolare. Marusic, l'altro fuori al Dall'Ara per uno stiramento, tornerà invece il 10 ottobre contro il Monza. Le tre settimane di pausa spingono a non affrettare il rientro sfruttando il lungo stop della Serie A. Stesso discorso Rovella, uscito con il Genoa per una lesione al polpaccio.

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