Lazio, dopo quasi un anno ecco Lulic: "Volevo anche andare ai supplementari per giocare di più"

Dopo quasi un anno, Lulic può festeggiare il ritorno in campo con la Lazio ed esultare per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: "Sono felice di essere tornato in questo grande gruppo dopo tanto tempo. Sono molto emozionato, speravo anche di andare ai supplementari per giocare di più (ride, ndr). Il rientro è poi coinciso con la vittoria. Purtroppo senza pubblico è strano giocare, spero che i tifosi possano tornare il prima possibile. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Vivere il derby senza pubblico è stato stranissimo ma vincerlo è stata un'emozione unica", le sue parole a Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Parma.