Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, dubbi e gestione degli infortuni: le 48 ore pre-Venezia di Gattuso

Lazio, dubbi e gestione degli infortuni: le 48 ore pre-Venezia di Gattuso TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Beccarisi
autore
Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
Il tecnico della Lazio deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione e la gestione degli infortunati: le novità a due giorni dalla sfida del Penzo

Arrivare alla sosta con un'altra vittoria e con il sorriso. Questo è l'obiettivo della Lazio per la trasferta di Venezia in programma sabato alle 20.45 al Penzo. I biancocelesti si presenteranno in Veneto con dieci punti in quattro partite, un bottino completamente inaspettato dopo l'esordio stagionale shock in Coppa Italia contro il Mantova. Da quel momento Gennaro Gattuso è riuscito a dare un'identità ben chiara alla sua Lazio, capace di vincere le prime tre partite e pareggiare col Milan chiudendo avanti di due gol il primo tempo. Proprio la rimonta subita dai rossoneri è stato il primo vero campanello d'allarme in campionato, un segnale che la Lazio vuole subito accantonare in quel di Venezia. Lì dove Gattuso dovrà fare i conti ancora con qualche assente e, forse per la prima volta in stagione, con diversi dubbi di formazione.

Lazio, dall'attacco al partner di Provstgaard in difesa: tutti i dubbi di Gattuso

Non si può parlare di dubbio, ma di gestione a centrocampo. Cataldi è stato già convocato contro il Milan, ci sarà a Venezia ma sarà una presenza prettamente simbolica in attesa della sosta che servirà al regista classe '94 per recuperare la preparazione saltata. Discorso simile per Dele-Bashiru, tornato a lavorare col gruppo ma reduce da una lesione muscolare. Il nigeriano non verrà rischiato, può andare in panchina ma difficilmente giocherà a Venezia. Veri e propri dubbi ci sono in difesa e in attacco. Davanti a Mandas la certezza è Provstgaard, con Doekhi che ha recuperato dalla frattura alla mano e insidia Sutalo per completare la coppia centrale dopo l'esordio del croato contro il Milan. In attacco invece l'unica certezza è Zaccagni. A destra Cancellieri è avanti su Isaksen, anche se il danese spera di avere nuovamente una chance da titolare. Al centro Pinamonti ha recuperato dal problema alla caviglia che lo ha costretto al cambio a Udine e che lo ha tenuto in panchina contro il Milan dopo il colpo subito in allenamento nel corso della rifinitura. L'ex Sassuolo è avanti su Noslin, che però può essere confermato dopo il primo gol stagionale trovato sabato contro i rossoneri.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lazio, Lotito: "Ho subito di tutto, minacce pure a Natale. Ai tifosi chiedo scusa per una cosa"
Immagine news 2
Ct Danimarca esalta Provstgaard: "Gioca con autorità e qualità. Giocatore dal futuro radioso"
Immagine news 3
Sportissimo: tutto lo sport in un nuovo magazine (free)

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
10:20 Serie AUfficiale
UfficialeTomas Rincon dice basta col calcio giocato dopo 20 anni. El General: "Me ne vado sereno"
Immagine news 2
10:16 Serie A
Malagò e il caso tesseramento: "Situazione complicata da fuoco amico. Fa parte della vita"
Immagine news 3
10:12 Serie A
Lazio, Lotito: "Ho subito di tutto, minacce pure a Natale. Ai tifosi chiedo scusa per una cosa"
Immagine news 4
10:00 Serie A
Milan-Benfica 0-2, le prime pagine dei quotidiani sportivi portoghesi: "Vittoria agevole"
Immagine news 5
09:50 Serie A
Napoli, Anguissa in scadenza: parti lontane per il rinnovo, non si esclude l'addio a gennaio
Immagine news 6
09:40 Serie A
Lucca e la prigione dorata di Napoli. A gennaio torna sul mercato, intanto Allegri conta su di lui
Immagine news 7
09:25 Serie A
L'ex Fiorentina Rossitto: "A Vanoli è passata l’ansia che aveva lo scorso anno"
Immagine news 8
09:20 Serie A
Rizzitelli verso Roma-Inter: "Tra Malen e Lautaro in questo momento scelgo l'olandese"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Troppi esperimenti e scelte fantasiose per Amorim: tanto caos e poche certezze. Qual è la sua vera idea? Qualcuno avrà capito che il problema del Milan non è certo Modric. L'ombra di Conte su Spalletti: 180 minuti che valgono il futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Lotito: "Ho subito di tutto, minacce pure a Natale. Ai tifosi chiedo scusa per una cosa"
Immagine top news n.1 Juventus-NEC, le probabili formazioni: Gatti e McKennie titolari, Woltemade-Muani?
Immagine top news n.2 La botta al Milan l'ha data Florenzi dicendo una cosa che pensavano tutti (prima)
Immagine top news n.3 Gli shockanti numeri dell'inizio di Kolo Muani con la Juventus
Immagine top news n.4 Ancora Morata, un addio straziante al Como: il retroscena con i suoi ex compagni
Immagine top news n.5 Amorim, i problemi iniziano a essere visibili. Il Benfica mostra i limiti del Milan, al primo ko
Immagine top news n.6 Spalletti e le polemiche "normali". La nuova idea è il 3-5-2, con Kolo e Woltemade insieme
Immagine top news n.7 Palladino riparte dal Bologna: via Tedesco. Una mossa simile a quella fatta dalla Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I sogni delle big italiane, quelli turchi e sauditi, la Premier: dove andrà Antonio Conte? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sostiene Moreira: sta nascendo l'ennesimo nuovo Milan di Amorim
Immagine news podcast n.2 Il disastro Kolo Muani è colpa di Spalletti, della Juventus o di Kolo Muani?
Immagine news podcast n.3 Issa Doumbia sarà uno dei volti nuovi dell'Italia pronta a ripartire con Mancini
Immagine news podcast n.4 Rinascere nella Lazio di Gattuso: il mercato ha già regalato una nuova vita a due top
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonio Conte, scatta la sua ora alla Juve? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC, avv. Spallone: "Non ci sono i presupposti del commissariamento, ecco perché"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Oreggia: "Rispetto per Conte ma non si può cambiare ancora"
Serie A
Immagine box news Serie A Tomas Rincon dice basta col calcio giocato dopo 20 anni. El General: "Me ne vado sereno"
Immagine box news Serie A Malagò e il caso tesseramento: "Situazione complicata da fuoco amico. Fa parte della vita"
Immagine box news Serie A Lazio, Lotito: "Ho subito di tutto, minacce pure a Natale. Ai tifosi chiedo scusa per una cosa"
Immagine box news Serie A Milan-Benfica 0-2, le prime pagine dei quotidiani sportivi portoghesi: "Vittoria agevole"
Immagine box news Serie A Napoli, Anguissa in scadenza: parti lontane per il rinnovo, non si esclude l'addio a gennaio
Immagine box news Serie A Lucca e la prigione dorata di Napoli. A gennaio torna sul mercato, intanto Allegri conta su di lui
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, Bonazzoli: "Non vogliamo piangerci addosso, ma vincere il campionato"
Immagine box news Serie B Pogacar: "Quando ho visto come gioca il Catanzaro, non ho avuto dubbi ad accettare la proposta"
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti elogia Shpendi: "Ragiona come gli attaccanti forti con cui ho giocato"
Immagine box news Serie B Cremonese, Berti: "Bellissimo vedere la passione dei tifosi. Spero siano tanti contro l'Entella"
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti all'antivigilia del match con la Juve Stabia: "In crescita, ma non ci rilassiamo"
Immagine box news Serie B Benevento, Maita: "Carrara è fondamentale. Bisogna vince là per staccare la spina sereni"
Serie C
Immagine box news Serie C Sambenedettese, Boscaglia a rischio. Due profili sondati e il nodo stipendio
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vado, salta Pastorino. Squadra ora ad Annoni
Immagine box news Serie C Serie C, si conclude questa sera la 5ª giornata del campionato: in campo il Girone A
Immagine box news Serie C Barletta-Salernitana e la "maledizione" del Puttilli
Immagine box news Serie C Il Cosenza si aspettava le dimissioni di Coppitelli. È arrivata solo una litigata con Lucioni
Immagine box news Serie C Il Treviso mette nel mirino l'Union Brescia. Gorini: "Ce la giocheremo comunque a viso aperto"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Juventus-NEC
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Benfica, rossoneri imbattuti nei sei precedenti
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Udinese
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia U20 femminile scrive ancora la storia. Batte la Cina e si qualifica ai quarti dei Mondiali
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, si ferma Mailia: lesione al legamento collaterale mediale
Immagine box news Calcio femminile Finale di Women's Cup. Cappelletti: "A Viareggio celebriamo il passato, conquistiamo il futuro"
Immagine box news Calcio femminile Presentata la finale di Women's Cup tra Juve e Roma a Viareggio: le iniziative in programma
Immagine box news Calcio femminile Rinforzo a centrocampo per la Juventus Women: dal Chicago Stars FC ecco Hayashi
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Sarriegi si presenta: "Voglio vincere tutto ciò che è possibile"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Intrigo di mercato tra Real e Manchester United, quando nel 2015 saltò l'affare De Gea per un fax
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Lo scoop di El Grafico e quella maglia di troppo, così Caniggia perse la Juventus
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo: tutto lo sport in un nuovo magazine (free)
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 17 settembre 1995, la tripletta di Igor Protti alla Lazio. Ma Zeman pareggia comunque
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low cost 5ª giornata
Newsticker
07:20 Malagò e il nodo tesseramento: cosa è successo e perché la Figc rischia il commissariamento
14/09 Sorpresa: la Lazio ancora in testa. Cade la Juventus, si rialza il Napoli
13/09 Incidente e alcol test positivo, via la patente a Daniel Maldini
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)