Lazio, dubbi e gestione degli infortuni: le 48 ore pre-Venezia di Gattuso

Il tecnico della Lazio deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione e la gestione degli infortunati: le novità a due giorni dalla sfida del Penzo

Arrivare alla sosta con un'altra vittoria e con il sorriso. Questo è l'obiettivo della Lazio per la trasferta di Venezia in programma sabato alle 20.45 al Penzo. I biancocelesti si presenteranno in Veneto con dieci punti in quattro partite, un bottino completamente inaspettato dopo l'esordio stagionale shock in Coppa Italia contro il Mantova. Da quel momento Gennaro Gattuso è riuscito a dare un'identità ben chiara alla sua Lazio, capace di vincere le prime tre partite e pareggiare col Milan chiudendo avanti di due gol il primo tempo. Proprio la rimonta subita dai rossoneri è stato il primo vero campanello d'allarme in campionato, un segnale che la Lazio vuole subito accantonare in quel di Venezia. Lì dove Gattuso dovrà fare i conti ancora con qualche assente e, forse per la prima volta in stagione, con diversi dubbi di formazione.

Lazio, dall'attacco al partner di Provstgaard in difesa: tutti i dubbi di Gattuso

Non si può parlare di dubbio, ma di gestione a centrocampo. Cataldi è stato già convocato contro il Milan, ci sarà a Venezia ma sarà una presenza prettamente simbolica in attesa della sosta che servirà al regista classe '94 per recuperare la preparazione saltata. Discorso simile per Dele-Bashiru, tornato a lavorare col gruppo ma reduce da una lesione muscolare. Il nigeriano non verrà rischiato, può andare in panchina ma difficilmente giocherà a Venezia. Veri e propri dubbi ci sono in difesa e in attacco. Davanti a Mandas la certezza è Provstgaard, con Doekhi che ha recuperato dalla frattura alla mano e insidia Sutalo per completare la coppia centrale dopo l'esordio del croato contro il Milan. In attacco invece l'unica certezza è Zaccagni. A destra Cancellieri è avanti su Isaksen, anche se il danese spera di avere nuovamente una chance da titolare. Al centro Pinamonti ha recuperato dal problema alla caviglia che lo ha costretto al cambio a Udine e che lo ha tenuto in panchina contro il Milan dopo il colpo subito in allenamento nel corso della rifinitura. L'ex Sassuolo è avanti su Noslin, che però può essere confermato dopo il primo gol stagionale trovato sabato contro i rossoneri.