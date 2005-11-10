Lazio, emergenza in difesa: piace Sergi Dominguez, costa 10 milioni. La strategia

La Lazio 2.0 prende lentamente forma, ma il difensore centrale manca all'appello: due uscite complicano i piani di Gattuso. Un nome su tutti dalla Dinamo Zagabria può arrivare

Il mercato della Lazio entra ufficialmente nella sua fase operativa in entrata: addio ai big, dentro le scommesse. Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste, ha accolto a Formello il primo nuovo arrivato a parametro zero Pedraza, dal Villarreal, ma è solo l'inizio. Mancano, in ordine, un difensore centrale, un centravanti e un trequartista.

Priorità

Il reparto arretrato è indubbiamente quello che sta subendo la metamorfosi più profonda. Romagnoli se ne va, la partenza di Gila è solo questione di tempo, perciò il club capitolino ha deciso di rompere gli indugi e stringere i tempi per. Il 21enne catalano, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria ma cresciuto nella prestigiosa cantera del Barcellona, è il profilo individuato per raccogliere la pesante eredità dello spagnolo. I contatti con il club croato si sono intensificati sensibilmente nelle ultime ore: la base d'asta è fissata a. Valutazione - stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport - che la dirigenza italiana potrà sostenere non appena saranno formalizzate le cessioni già impostate.

Nuovo ciclo

Le gerarchie per la prossima stagione sembrano infatti già delineate: Provstgaard è destinato a ereditare una maglia da titolare sul centrosinistra prendendo il posto di Romagnoli, mentre Dominguez arriverebbe a Roma per posizionarsi stabilmente al suo fianco. In questo scenario, l'esperienza di Patric e Gigot verrebbe declassata al ruolo di alternative di lusso dalla panchina.