Ufficiale Avellino, un altro tassello è sistemato: Michele Rigione rinnova fino al 2027

L’Avellino ha comunicato ufficialmente il prolungamento del contratto di Michele Rigione, che resterà in biancoverde fino al 30 giugno 2027. Una notizia importante per il club irpino, che conferma così uno dei pilastri della propria retroguardia.

Arrivato ad Avellino nell’agosto del 2023, il difensore centrale si è rapidamente imposto come una delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico della squadra. In due stagioni, Rigione ha collezionato ben 60 presenze ufficiali, mettendo a segno 3 gol e servendo un assist, numeri che certificano non solo la sua affidabilità in fase difensiva, ma anche un prezioso contributo in zona offensiva.

Classe ed esperienza al servizio della squadra, Rigione ha saputo incarnare al meglio lo spirito combattivo e determinato del club, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Il rinnovo fino al 2027 rappresenta un segnale chiaro della fiducia che la società ripone nel giocatore, nonché della volontà di costruire un progetto solido e duraturo attorno a figure chiave. La dirigenza biancoverde ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, auspicando che il futuro riservi al difensore ulteriori successi professionali.

"All’atleta va un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, con l’augurio che le prossime stagioni possano regalargli nuove soddisfazioni personali e contribuire agli obiettivi ambiziosi dell’U.S. Avellino".