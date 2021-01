Lazio, Farris: "Importante aver scavalcato l'Atalanta. Nervosismo? Forse c'entra la finale persa"

vedi letture

La Lazio sbanca il Gewiss Stadium battendo l'Atalanta per 3-1 e facendo un passo avanti importante in ottica Champions League. Una prova convincente quella degli uomini di Simone Inzaghi che, nel post partita, ha lasciato il posto al suo vice, Massimiliano Farris, per commentare il match: "Noi cerchiamo di indirizzare i ragazzi a un approccio importante. Noi abbiamo grande forza mentale, in Coppa Italia siamo usciti immeritatamente. Lazio-Atalanta è diventata un classico, oggi era importante scavalcarli in classifica", le sue parole ai microfoni di Dazn.

Luis Alberto è mancato tanto?

"La sua qualità è conosciuta a tutti. Pochi giorni fa è stato operato, ha dato disponibilità in breve tempo e oggi ha fatto una prestazione importante".

Oggi avete giocato meglio rispetto a mercoledì?

"Mercoledì siamo mancati in lucidità nei momenti chiave, oggi no. Era importante rientrare nel gruppo delle squadre davanti, vincere qui a Bergamo non è mai facile. Abbiamo fatto una partita maschia e abbiamo vinto in maniera più che meritata".

Determinanti i cambi soprattutto con l'ingresso di Pereira e Muriqi?

"E' importante vedere la gioia dei compagni di squadra nell'abbracciarli. Si sono integrati bene"

Fisicamente avete tanti giocatori scesi in campo con infiltrazioni?

"Lazzari, Immobile e Luis Aberto sono scesi in campo coprendo il dolore. Hanno dimostrato grande abnegazione e le loro qualità si sono viste".

Il nervosismo nel finale a cosa era dovuto?

"Noi eravamo concentrati, non so se il loro nervosismo si riferisce all'aver perso la finale di Coppa Italia che sta in bella mostra a Formello. L'importante è che si chiuda in maniera civile".