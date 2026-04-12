Lazio, finalmente una buona notizia per Sarri: Zaccagni prenderà parte alla trasferta di Firenze

La Lazio domani sera chiuderà il programma della 32ª giornata di Serie A contro la Fiorentina. Le assenze restano diverse, ma arriva almeno una buona notizia: Mattia Zaccagni è tornato tra i disponibili. Il capitano biancoceleste prenderà parte alla trasferta, come mostrato dai contenuti social del club, nonostante la lista ufficiale dei convocati non sia stata ancora diramata.

Per la sfida contro la Fiorentina, Zaccagni dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, ma rappresenta comunque un recupero importante per mister Sarri, che potrà contare su una soluzione in più a gara in corso in una partita delicata per il finale di stagione.

Come arriva la Lazio al match con la Fiorentina

A Firenze Maurizio Sarri deve fare i conti con gli acciacchi e le assenze a dieci giorni dalla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il Comandante recupera almeno per la panchina Patric e soprattutto capitan Zaccagni, mentre rimane ai box Gila e a lui si aggiungono anche Marusic, Dele-Bashiru e Maldini. Rispetto all’undici che ha pareggiato col Parma all’Olimpico dovrebbero esserci dunque quattro cambi, a cominciare dal quartetto difensivo con l’ingresso di Lazzari a destra, le conferme di Romagnoli e Provstgaard al centro con Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo Cataldi in regia sarà affiancato da Taylor e Basic, costretto a rientrare subito da titolare. Due cambi anche in attacco, con Noslin leggermente avanti nel ballottaggio con Pedro per completare il tridente con Dia al centro e Isaksen a destra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)