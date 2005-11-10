Lazio, Frattesi: "Ero avvelenato per il cambio, ma ha avuto ragione il mister"

Parlando ai microfoni di DAZN, Davide Frattesi, autore del terzo gol in tre partite con la maglia della Lazio, parla così dopo il successo 2-1 sull'Udinese di stasera: "Sono andato a esultare da Mattia perché mi ha fatto l'assist, lui mi ha detto "Facciamolo ancora". Poi è andata bene, Albert è stato bravo a schiacciarla di testa. Agitato in panchina? Sento il mondo Lazio, conoscevo i ragazzi che c'erano qua e c'è un legame di amicizia che va avanti da tempo, ero avvelenato per il cambio e dovevo continuare a fare qualcosa, ma ha avuto ragione il mister e sono stato zitto (ride, ndr)".