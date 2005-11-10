Lazio, Gudmundsson: "Il mio ruolo preferito è sulla trequarti. Felice di aiutare la squadra"

Dove vuole giocare Albert Gudmundsson? A rispondere è lo stesso giocatore della Lazio, che parla così a DAZN dopo il suo primo gol in biancoceleste: "Il più possibile in campo! Il mio ruolo preferito è sulla trequarti. Non è facile giocare contro l'Udinese, ma ci siamo presi i tre punti. Sto cercando di adattarmi per aiutare la squadra anche se sono qui da pochi giorni, per dare una mano alla squadra".