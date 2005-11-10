Live TMW Lazio, Gattuso: "Il merito è tutto dei ragazzi. Dobbiamo isolarci e lavorare"

Mister Gennaro Gattuso commenta nella conferenza stampa post partita il risultato di Udinese-Lazio, valida per la terza giornata di Serie A.

23.00 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella terza giornata di Serie A.

23.39 - Inizia la conferenza stampa di Gattuso.



Il match:

"Faccio i complimenti ai ragazzi, prendi gol, magari perdi 2-1 e Gattuso è presuntuoso. Il calcio è così. Per come vogliamo giocare i moduli contano il giusto. I ragazzi stanno facendo cose importanti, a livello di qualità e spirito. Ho ragazzi importanti, mi piace la voglia che mettiamo".

Su cosa sta lavorando?

"Sto lavorando molto a livello tattico. La gioventù di oggi smanetta tanto, sanno tanto e forse si dovrebbe smanettare di meno. Sto lavorando sulla mentalità. L'anno scorso si lavorava con un maestro del 4-3-3. Ho scelto io le amichevoli di basso livello, non eravamo pronti, sapevo che dovevamo smontare tutto e provare a fare qualcosa di diverso. Non è stato facile, non è facile, possiamo ancora migliorare. Tanti ragazzi stando dando tutto, mettendoci anche qualità nella fatica, i complimenti vanno sempre a loro".



Tre vittorie nonostante quello che state vivendo:

"Allenare la Lazio non è facile, allenare a Roma non è facile. Ti devi isolare per tutto quello che stiamo passando, inutile tornarci. I tifosi non cambieranno idea, sono coerenti. La nostra unica strada è il lavoro. L'importante è credere fortemente a quello che si fa, ieri siamo arrivati a mezzogiorno, ci siamo allenati sul sintetico, nessuno fiatava, tutti col sorriso. Bisogna lavorare così per entrare nella testa della gioventù di oggi, se pensi che cambino da soli... ti mordi la lingua e devi entrargli in testa con il lavoro".



La vittoria nel finale:

"Devo scusarmi col dottore, sono stato un po' aggressivo dopo il gol (ride ndr). Sono cambiate un po' di cose in questo campionato, c'era bisogno in Italia di togliere le perdite di tempo. Ho visto gare in tv senza tiri in porta. Complimenti a chi sta gestendo questa roba qua, che mi piace molto, è un bene per il nostro calcio".

"No è merito loro, il gol nasce da un difensore centrale, la cosa che mi ha fatto arrabbiare è che dopo il gol siamo usciti dalla gara e non deve succedere. Sanno i ragazzi a cosa andiamo incontro, soprattutto contro l'Udinese che ha fisicità, gioca verticale e corre tanto. Dobbiamo prenderci rischi, devo stressarli e farli allenare in un certo modo, ho il dovere di prepararli".



Gudmundsson?

"Gudmundsson fa quello che serve, fa tutto. Per quello che vogliamo fare in campo è un sottopunta. Mi serve gente che va forte".

23:51 - Finisce la conferenza stampa.