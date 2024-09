Live TMW Lazio, Gila: "Difficile stare fuori a lungo. Quest'anno voglio confermarmi ad alti livelli"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Tra poco Mario Gila parlerà dalla sala stampa dello stadio "Olimpico" di Roma per commentare il successo di questa sera contro il Verona. Segui la diretta live su TUTTOmercatoWEB.com

Come stai? Ti prendi responsabilità per il gol subito?

"Prima di tutto è stato difficile per me dopo due infortuni, sono stato fuori tantissimo tempo e non è stato facile. Sono contento per la vittoria, il mister si è preso la responsabilità del gol e me la prendo anche io, abbiamo fatto un errore difensivo. Stiamo facendo degli errori che non dobbiamo commettere perché ci complicano le partite, dobbiamo lavorare su questo e sulla concentrazione per non subire gol".

Con Lazzari e Tavares è difficile trovare equilibrio?

"È vero, quando giochi con due terzini che vanno avanti e che cercano sempre di attaccare l'equilibrio ci manca un po'. Sappiamo noi difensori centrali e i centrocampisti che dobbiamo essere più concentrati, questa è l'idea del mister e cercheremo di avere più equilibrio nelle prossime partite. Vogliamo però sempre attaccare e questo ci dà fiducia".

Cosa ti aspetti da questa stagione?

"Cerco stabilità e di stare bene per tutta la stagione, voglio far durare il periodo positivo per tanto tempo. Devo stare concentrato sulla partita per trovare il livello dello scorso anno".

Oggi hai fatto fatica più per il sistema di gioco o per la condizione fisica?

"Mi sento bene con tutti i sistemi di gioco, mi piace difendere in avanti. Sono stato fuori tanto tempo, sapevo che oggi dovevo trovare il ritmo e servivano i tre punti. Sono contento della vittoria, ma è vero che oggi non ho giocato a un livello top".

Che impressioni hai avuto di Gigot?

"Non so come lo utilizzerà il mister, ma è un giocatore bravo e serio con tantissima maturità e ci darà grandissima grinta in fase difensiva. È molto aggressivo, sono contento che sia qui. Deve abituarsi a giocare in Serie A ma è un giocatore di ottimo livello".

23.57 - È terminata la conferenza stampa di Mario Gila