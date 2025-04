Lazio, Guendouzi: "Sono deluso dal risultato. Svilar ha fatto dei salvataggi incredibili..."

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato in zona mista dallo stadio Olimpico al termine del derby pareggiato 1-1 contro la Roma.

Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Lalaziosiamonoi.it: "Sono deluso dal risultato di questa sera. Abbiamo avuto senz'altro più chance di loro per segnare. Il loro portiere ha fatto dei salvataggi incredibili questa sera. Volevamo i tre punti ma accettiamo il pareggio. Vediamo di finire bene la stagione. La partita contro il Bodo/Glimt sarà complicata, loro hanno veramente una buona squadra. Ma se inizieremo il match come abbiamo fatto oggi possiamo vincere e qualificarci per il prossio round. Sarà difficile, ma abbiamo la qualità per far bene. Dovremo fare tutto in campo".

Prosegue e conclude quindi Guendouzi: "I tifosi hanno dato qualcosa in più? Sì certo. Ogni volta che giochiamo di fronte ai nostri tifosi siamo molto felici. Ci portano a dare tutto, a fare il nostro meglio, se lo meritavo. Oggi sono stati fantastici, e lo stesso sarà sicuramente contro il Bodo. Dobbiamo dare tutto, per la squadra, il club e i nostri tifosi".