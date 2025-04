Guendouzi sul litigio con Dybala: "Cose che succedono in campo. Ero molto arrabbiato"

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, nel corso della sua lunga intervista a Carré, ha parlato anche del derby: "Appena arrivi alla Lazio subito tutti i tifosi ti parlano del derby, anche mesi dopo. È una partita molto sentita per loro, come se fosse la più importante. Giochi contro la tua rivale principale, è come se ti giocassi il dominio di Roma da lì al prossimo derby. È una gara che si vive e si sente sin dall'inizio con i tifosi, le persone del club e i compagni che stanno qui da più tempo che te ne parlano. Sarri, che di partite di grande valore ne ha viste tante, ci disse che il derby era quella più importante che ha vissuto, soprattutto per la passione dei tifosi. Per questo bisogna sempre fare risultato. Giocando poi nello stesso stadio hai una parte dei tifosi della Roma e una della Lazio, metà e metà, quindi c'è inevitabilmente un'atmosfera davvero elettrica. Quando vinci ti senti davvero molto felice e orgoglioso, c'è la percezione di aver fatto qualcosa di importante per i tifosi. Quando perdi invece i giorni successivi sono molto difficili. Il derby di Roma è simile ai grandi classici come PSG - Marsiglia, Lione - Marsiglia perché i giocatori vogliono far vedere chi è più forte. C'è tanto stress e frustrazione a causa dei risultati".

Com'è andato il litigio con Dybala?

"Era una partita di calcio importante, c'erano molto nervosismo e frustrazione per il risultato. Io ero molto arrabbiato, l'ho preso in faccia, cosa che non avrei dovuto fare. Ma queste sono cose che succedono in campo. Lui ne ha approfittato per mostrare i suoi parastinchi che avevano vinto il Mondiale. Poi non lo so cosa aveva sopra, non ci ho fatto attenzione. Poi tutto il resto sono cose che accadono e che si dicono. Nel campo viviamo di emozioni forti e a volte è difficile controllarle".

