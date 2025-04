TMW La Juventus all'assalto di Tonali. Il Newcastle è su Guendouzi della Lazio

vedi letture

La Juventus guarda al futuro e all'estate che verrà. Chiaro, anche al presente, alla sfida di oggi contro il Parma delle 18:30, ma i binari viaggiano paralleli. Molto dipenderà chiaramente dal bivio dell'obiettivo che la Vecchia Signora riuscirà a raggiungere ma il Piano A, maiuscolo, di Cristiano Giuntoli, è già stabilito: obiettivi in caso di qualificazione Champions, in ogni reparto. Ieri vi abbiamo raccontato dei due obiettivi primari per difesa e attacco, ovvero David Hancko del Feyenoord per la retroguardia e Victor Osimhen del Napoli (ora in prestito al Galatasaray per il pacchetto avanzato.

Il primo nome è Tonali

Il primo nome per la Juventus è quello di Sandro Tonali del Newcastle. Per ricostruire un nucleo italiano in ogni reparto ma anche per prendere quello che è in assoluto uno dei migliori interpreti del ruolo nel Mondo. Costa caro, molto, la Juventus cercherà di valutare se sarà possibile inserire contropartite tecniche nell'affare con la formazione di Eddie Howe ma Cristiano Giuntoli ha già preso contatti con l'entourage per capire margini e possibilità di riportare Tonali in Serie A.

Il Newcastle è su Guendouzi

Il Newcastle, che non ha messo in preventivo la cessione di Tonali, guarda comunque all'estate con l'idea di rinforzarsi. E tra i nomi per il centrocampo attenzione a quello di Matteo Guendouzi. Il riccioluto centrocampista della Lazio è stato già inseguito dai Magpies prima del suo sbarco a Roma, è un profilo che tecnicamente e tatticamente piace molto anche allo stesso Howe e che in vista dell'estate è tra i primissimi nomi sul taccuino di una formazione che insegue e sogna un posto in Champions.