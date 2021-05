Lazio, i tifosi a Inzaghi: "Ti ringraziamo e non contestiamo la scelta. Le bandiere non esistono"

vedi letture

I tifosi della Lazio hanno emesso poco fa un comunicato dopo l'addio di Simone Inzaghi. Questo il testo: "22 anni con l'aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Hai dimostrato attaccamento alla maglia, alla nostra storia, al nostro ideale. Con orgoglio e spirito di appartenenza, ma soprattutto con rispetto. Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo potremmo mai contestare la tua scelta. Con rispetto e stima, in bocca al lupo mister. Nel calcio non esistono bandiere, se non quella che il tifoso porta allo stadio ogni domenica".